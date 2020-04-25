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Economia

'Impeachment não é problema, mas solução', diz Alexandre Schwartsman

Para Schwartsman, a saída do ex-ministro pode enfraquecer o apoio político ao governo, já que boa parte dos simpatizantes de Bolsonaro tinha referência na figura de Moro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 10:23

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 10:23

Alexandre Schwartsman, economista
Alexandre Schwartsman, economista Crédito: Arquivo pessoal
Se avançar, a discussão do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, atualmente, seria melhor para o mercado e para as perspectivas da economia do que a manutenção do atual dinâmica de Brasília, com o presidente criando uma nova crise por semana em meio ao avanço da pandemia do coronavírus. Essa é a opinião do economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central (BC).
"O impedimento de Bolsonaro não seria um problema, mas uma solução", afirma. Para o economista, a saída do ex-juiz da Lava Jato pode enfraquecer o apoio político ao governo, já que boa parte dos simpatizantes de Bolsonaro tinha referência na figura de Moro. "A gente já viu esse filme no passado. O presidente perde governabilidade e vira um zumbi. Mas quando o impeachment avança, o mercado já coloca isso no preço dos ativos e tudo melhora, melhoram a perspectiva da economia, as pessoas ficam mais calmas".
Para Schwartsman, Bolsonaro está criando todas as condições para o fim do governo antes de 2022. "No meio de uma pandemia que está causando essa crise toda que estamos vendo, o presidente vai lá e arruma uma confusão monumental com o ministro mais popular que ele tem. Eu não consigo enxergar racionalidade nisso", destaca.

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