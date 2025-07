Tristeza

Prima dos príncipes William e Harry é encontrada morta aos 20 anos

Rosie era estudante de literatura na universidade de Durham. Segundo a imprensa britânica, o funeral será reservado à família

Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry e descendente da nobreza britânica, foi encontrada morta na última segunda-feira (14). A jovem, de apenas 20 anos, era neta do Barão de Fermoy, Edmund Roche, tio da princesa Diana (1961-1997). O Barão era irmão da mãe de Diana, Frances Shand Kydd, morta em 2004. Segundo o TMZ, Rosie foi encontrada pela mãe em seu quarto, ao lado de uma arma de fogo. A jovem estava arrumando as malas para viajar com as amigas. >