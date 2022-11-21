PRF diz que protestos bolsonaristas lembram ações de terroristas e black blocs

"Os métodos utilizados lembraram os de terroristas ou de black blocks (sic): bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, rojões, óleo derramado intencionalmente na pista, 'miguelitos' (pregos usados para furar pneus), pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo, e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista", listou a corporação em nota.

Pregos presos em bananas foram espalhados pelas rodovias Crédito: PRF/Divulgação

A PRF disse ainda que houve cerca de 30 bloqueios entre a última sexta-feira e a madrugada de hoje no Estado, e que a maioria delas foi "criminosa e violenta".

"A maioria das paralisações deste final de semana teve caráter diferente das realizadas logo após as eleições. Na maior parte dos casos, tratavam-se de ocorrências criminosas e violentas, promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuzados extremamente violentos e coordenados", diz o comunicado.

Um homem de 37 anos, identificado como líder de um dos grupos, foi preso na madrugada de sábado em Joinville, suspeito de associação criminosa, prejuízo ao transporte público, deterioração de patrimônio alheio e desobediência à ordem legal de um funcionário público. Ele não teve direito à fiança e segue no presídio regional de Joinville, segundo a PRF.

"Embora várias pessoas estivem com o rosto encoberto para não serem identificados, pessoas com atuação de liderança no movimento foram identificadas e novas prisões podem ocorrer nos próximos dias", disse a polícia em nota.

Atos semelhantes acontecem no país desde 30 de outubro, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Bolsonaro no segundo turno das eleições. Os manifestantes contestam o resultado das urnas e pedem intervenção militar.