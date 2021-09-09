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Relaxamento da prisão

Preso por suspeita de financiar assaltos em Araçatuba (SP) é solto

Homem foi solto após passar por audiência de custódia. O TJSP informou que as prisões em flagrante dos indiciados foram relaxadas

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 10:10

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 set 2021 às 10:10
Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco
Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco Crédito: Reprodução/Twitter
Um homem preso por suspeita de financiar assaltos a agências bancárias de Araçatuba (SP) foi solto após passar por audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou que as prisões em flagrante dos indiciados foram relaxadas. 
“Eles foram presos em Sorocaba pelo crime de associação criminosa, previsto no artigo 3º da Lei n.º 12.850/13. No entanto, o juízo do plantão de Sorocaba entendeu que não havia indício que os vinculasse ao caso de Araçatuba, porque não houve apreensão de nenhum instrumento ou produto de crime relacionado ao caso em poder dos autuados (dinheiro, armas, explosivos etc.), com exceção de uma denúncia anônima. Por essa a razão, foi determinado o relaxamento das prisões em flagrante”, informou o tribunal, em nota. 
O suspeito Paulo César Gabrir, de 33 anos, a esposa dele, Michele Maria da Silva, de 40 anos, e o jovem Emerson Henrique Dias, 25 anos, foram presos em Sorocaba (SP). A mulher e o jovem também foram soltos. 

O CRIME

Três agências bancárias foram atacadas por criminosos fortemente armados na região central de Araçatuba (SP), na madrugada do dia 30 de agosto. Duas agências bancárias tiveram seus caixas danificados por ação de explosivos e outras agências foram foram atingidas por disparos de arma de fogo. Três pessoas morreram e três ficaram feridas. Até o momento, quatro suspeitos continuam presos.

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