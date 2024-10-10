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Impeachment de ministros

Presidente do STF diz que 'não se mexe em instituições que funcionam' em resposta a ofensiva da Câmara

Pronunciamento do ministro ocorreu um dia comissão da Casa de Lei aprovar pacote de medidas que restringem poderes e ampliam o leque de possibilidades de impeachment de integrantes da corte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2024 às 16:21

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 16:21

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRES) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira (10) que "não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais".
O pronunciamento, feito no início da sessão plenária, ocorreu um dia após a Câmara dos Deputados avançar em um pacote de medidas que restringem os poderes e ampliam o leque de possibilidades de impeachment de integrantes da corte.
Barroso disse que, como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento, mas que a unanimidade só existe em ditaduras.
"Se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988", afirmou.
Ele acrescentou que as constituições existem "para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento".
"Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os Poderes", afirmou.
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara aprovou na quarta dois projetos de lei e duas PECs (Propostas de Emenda à Constituição) com o STF no alvo, em uma ação orquestrada pelos parlamentares bolsonaristas, mas que contou com apoio dos demais partidos de centro-direita e de direita.
As propostas visam limitar o poder dos magistrados de tomarem decisões monocráticas e dá ao Congresso a prerrogativa de revogar entendimentos da corte, além de ampliar as possibilidades de impeachment de ministros, como opinar sobre temas ainda passíveis de julgamento ou "usurpar" funções que seriam do Legislativo.
Há hoje uma enorme insatisfação no Congresso com a atuação do STF. Entre outros pontos, reclama-se de uma constante interferência em atividades que seriam atribuição exclusiva do Legislativo. O impeachment de ministros do STF hoje é uma das principais bandeiras do bolsonarismo.
Os magistrados dizem, em conversas reservadas, que a PEC que restringe as decisões monocráticas, por exemplo, viola a Constituição por limitar o acesso dos cidadãos à Justiça, uma vez que muitos pleitos judiciais são atendidos via decisões individuais.

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