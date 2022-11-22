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Ação

Partido de Bolsonaro pede ao TSE que desconsidere votos de parte das urnas

Valdemar da Costa Neto questionou segurança dos equipamentos anteriores a 2020 em vídeo que circulou nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2022 às 16:43

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 16:43

FÁBIO ZANINI
SÃO PAULO, SP - O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar da Costa Neto, anuncia nesta terça-feira (22) que entrará com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedindo para serem desconsiderados votos de urnas eletrônicas consideradas "comprometidas".
Em um vídeo que circulou nas redes sociais no último fim de semana, Valdemar diz que todas as urnas anteriores a 2020 têm o mesmo número de patrimônio, o que impediria o controle e a fiscalização dos equipamentos. Pelas contas do partido, seriam 250 mil urnas.
Valdemar Costa Neto, presidente do PL
Valdemar Costa Neto, presidente do PL Crédito: Reprodução
"Nada de ter nova eleição, nada de tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral até terça-feira essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas", argumenta. Nesse vídeo ele diz ter tudo comprovado e registrado em cartório.
Dias antes do primeiro turno da eleição de 2022, o partido já havia divulgado um parecer do Instituto Voto Legal. Chamado de "resultado da auditoria de conformidade do PL no TSE", o documento apresentado pelo PL tem duas páginas e afirma que "o quadro de atraso encontrado no TSE" gera "vulnerabilidades relevantes" e pode resultar em invasão interna ou externa nos sistemas eleitorais. "Com grave impacto nos resultados das eleições", diz ainda o partido.

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