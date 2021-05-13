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Mudança no calendário

Presidente do Inep confirma que Enem não será aplicado em 2021

Segundo a presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, o Inep alegou problemas no orçamento para a realização da prova

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:59
Dia de prova do Enem
Filas e nenhum distanciamento durante o dia de Enem no Colégio Salesiano, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deverá ser aplicado só em janeiro do ano que vem. A informação foi repassada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Danilo Dupas, ao Conselho Nacional da Educação (CNE). 
Segundo a presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, Danilo Dupas disse haver problemas no orçamento para a realização da prova. Uma portaria sobre o Enem deverá ser publicada nesta sexta-feira, 13.
Além disso, uma versão apenas com uma amostra de estudantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) será feita em novembro. O Inep não havia confirmado ainda se realizaria o exame este ano, o que levou a críticas de educadores. A prova é importante para manter a série histórica de avaliações no País e para diagnosticar os déficits por causa do tempo de escolas fechadas na pandemia. É a partir do Saeb que é feito o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
Uma portaria nesta quarta-feira, 11, com as metas do Inep não incluía a aplicação da prova, o que levantou dúvidas sobre a realização do exame este ano. 
O Inep, órgão ligado ao MEC, é o responsável pela aplicação da prova. Dupas assumiu a presidência do Inep este ano, logo após a realização da edição de 2020 do teste
A prova relativa a 2020 foi adiada em função da pandemia e realizada só em janeiro de 2021, com abstenção recorde de alunos.

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