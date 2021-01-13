Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitos reúnem-se com Pazuello na quinta-feira para discutir vacinação
Contra a Covid-19

Prefeitos reúnem-se com Pazuello na quinta-feira para discutir vacinação

De acordo com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a pauta da reunião inclui calendário de imunização, planejamento, organização e logística de aquisição e distribuição de insumos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 16:04

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:04

Eduardo Pazuello
O ministro Eduardo Pazuello Crédito: Erasmo Salomão/ Ministério da Saúde
O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, e mais de 100 prefeitos têm encontro marcado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira, às 10h30. Donizette estará presencialmente em Brasília, segundo a assessoria da FNP, e os prefeitos vão participar do encontro virtualmente para tratar de pontos emergenciais relativos à vacinação contra a covid-19 nos municípios.
De acordo com a FNP, a pauta da reunião inclui calendário de imunização, planejamento, organização e logística de aquisição e distribuição de insumos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fará reunião de diretoria colegiada no domingo, 17, para decidir sobre pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford/AstraZeneca. O início da vacinação no País depende do aval do órgão regulador.
Segundo o Estadão/Broadcast apurou e noticiou mais cedo, o Ministério da Saúde planeja realizar um evento para marcar o começo da vacinação contra o novo coronavírus na próxima terça, 19, data em que governadores de Estado devem estar em Brasília para participar de reunião com o ministro Pazuello. Apesar de não ter batido o martelo sobre uma data para o início da vacinação no País, o ministro da Saúde tem dito que, na melhor hipótese, começa em 20 de janeiro.

LEIA MAIS SOBRE VACINA NO BRASIL

Doria diz querer vacinação imediatamente após aprovação da Coronavac

População deve manter afastamento social, defende Pazuello

Saúde estuda fazer evento no dia 19 para celebrar início da vacinação

"Essa de 50% é uma boa vacina ou não?", provoca Bolsonaro

Anvisa decide no domingo sobre aval para vacinas da Fiocruz e Butantan

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde Saúde Brasília (DF) Vacina Covid-19 Planalto Pandemia Eduardo Pazuello
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados