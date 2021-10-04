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"Maior de todos"

Prefeito de SP diz que "muito provavelmente" capital terá carnaval 2022

Segundo Ricardo Nunes, se os órgãos sanitários autorizarem, a expectativa da prefeitura é que o carnaval de rua da capital seja o maior de todos os tempos

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 15:27

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2021 às 15:27
Avenida Paulista, em São Paulo
Em setembro, o prefeito já havia autorizado que os preparativos para a realização do Carnaval na cidade de São Paulo fossem iniciados. Crédito: Divulgação/ Pexels
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse  nesta segunda-feira (4) que a cidade de São Paulo poderá ter carnaval no próximo ano se mantiver os indicadores relacionados à Covid-19 em queda.
“A tendência hoje é que tenha o carnaval. Muito provavelmente, teremos carnaval. Isso se continuar com os dados de hoje (da pandemia), com aumento da vacinação e queda do número de óbitos. Se continuar assim, vamos ter carnaval”, disse ele.
Se os números da pandemia permitirem e se os órgãos sanitários autorizarem, a expectativa da prefeitura é de que o carnaval de rua em São Paulo seja o maior de todos os tempos, com estimativa de participação de 15 milhões de pessoas, disse o prefeito.
“Está tudo preparado. Vamos soltar os editais. Por que preparamos tudo? Porque não se consegue fazer um evento desse tamanho sem planejar. Te diria que muito possivelmente teremos (carnaval), com exceção se tivermos fato adverso até lá”.
Em setembro, o prefeito já havia autorizado que os preparativos para a realização do Carnaval na cidade de São Paulo fossem iniciados. No entanto, na ocasião, a prefeitura informou que a realização do Carnaval só seria permitida se pelo menos 70% da população paulistana estivesse vacinada contra a covid-19 e se houvesse autorização dos órgãos municipais, tal como da Secretaria Municipal da Saúde. No último fim de semana, a prefeitura divulgou que mais de 80% dos adultos da capital estão com o esquema de vacina contra a covid-19 completo.

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