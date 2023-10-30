Pré-candidato a vereador é morto a tiros na Baixada Fluminense

Clayton Damaceno, pré-candidato a vereador de Queimados, fazendo atos de campanha na Baixada Fluminense Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O pré-candidato a vereador Clayton Damaceno foi morto a tiros na noite de sábado (28) em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A secretária dele, Paula Ribeiro, também foi morta no ataque. Damaceno pretendia disputar uma vaga na Câmara Municipal da cidade nas próximas eleições e foi alvejado após passar o dia fazendo atos de campanha.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em seis anos, de 2016 a 2022, 35 políticos foram mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. O corpo do pré-candidato será enterrado nesta segunda (30) no cemitério do centro de Queimados.

Damaceno era aliado da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) e do prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), um dos principais articuladores da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Carneiro e Waguinho lamentaram a morte do aliado.

"Neste momento de profunda tristeza, estendemos nossos mais sinceros sentimentos à família. Que encontrem forças para atravessar este momento de dor e que Deus console os corações de todos vocês", escreveu a ex-ministra. "Perdi não apenas um grande amigo, mas também um líder político exemplar. Clayton Damaceno foi muito mais do que um colaborador, ele foi uma fonte inesgotável de carinho, orientação e apoio ao longo da minha jornada política".