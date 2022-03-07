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Ensino superior

Prazo para matrículas na primeira chamada do Sisu termina terça-feira (8)

Estudantes aprovados com a nota do Enem deverão comparecer às instituições de ensino em que foram concedidas as vagas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2022 às 16:12

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:12

Plataforma do Sisu disponibiliza nota de corte parcial de cada curso
Plataforma do Sisu disponibiliza nota de corte parcial de cada curso Crédito: Agência Brasil
O período de matrículas da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - relativo ao primeiro semestre de 2022 - terminará nessa terça-feira (8). Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino em que foram concedidas as vagas.
O Sisu é o processo seletivo pelo qual estudantes concorrem a vagas em instituições públicas de ensino superior a partir da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

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Nesta primeira edição de 2022 do programa, foram oferecidas 221.790 vagas para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Mais de 84,5% das vagas foram para as instituições federais (universidades e institutos).
Até esta terça-feira, estudantes não selecionados também podem se inscrever na lista de espera do programa. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 10 de março, no site do Sisu.

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