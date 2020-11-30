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  • Portaria do MEC trata de processo seletivo do Fies para 1º semestre de 2021
Publicação

Portaria do MEC trata de processo seletivo do Fies para 1º semestre de 2021

As mantenedoras de IES interessadas em participar do Fies deverão assinar o Termo de Participação no período de 30 de novembro a 7 de dezembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 13:47

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:47

Resolução regulamenta renegociação de débitos do Fies
MEC fez anúncio sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2021 Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Ministério da Educação anunciou, por meio de Portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30), o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2021. Segundo a portaria, as mantenedoras de Instituições de Educação Superior (IES) interessadas em participar do processo seletivo do Fies referente ao primeiro semestre de 2021 deverão assinar o Termo de Participação no período de 30 de novembro a 7 de dezembro deste ano, no qual constará a indicação da proposta de oferta de vagas.
A íntegra da portaria e as regras para o processo seletivo do Fies pode ser conferida no seguinte endereço na internet:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2020&jornal=515&pagina=52&totalArquivos=803

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