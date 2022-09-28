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Amazonas

Ponte sobre rio Curuçá na BR-319 desaba e deixa mortos e feridos

De acordo com informações apuradas pela mídia local, ao menos quatro pessoas morreram no acidente. Autoridades chama o caso de "tragédia anunciada"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 set 2022 às 16:07

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 16:07

Uma ponte sobre o rio Curuçá, localizada no Km 25 da BR-319, em Manaus, desabou na manhã desta quarta (28), deixando mortos e desaparecidos. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local.
Ponte sobre o rio Curuçá, em Manaus, desabou na manhã desta quarta-feira (28) e deixou mortos e feridos
Ponte sobre o rio Curuçá, em Manaus, desabou na manhã desta quarta-feira (28) e deixou mortos e feridos Crédito: Twitter | @portaldoholanda
O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou, no Twitter, que o km 23,11 da rodovia, próximo ao município de Careiro da Várzea, está interditado devido ao desabamento da ponte.
Ainda não há informação oficial sobre o número de vítimas. De acordo com o jornal local A Crítica, ao menos quatro pessoas morreram no acidente.
A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Militar para buscar informações precisas sobre o número de óbitos e de feridos. Porém, tanto o órgão quanto a corporação responderam apenas que as informações estariam concentradas apenas na assessoria de comunicação do governo estadual.
O Governo do Amazonas informou em nota que o governador Wilson Lima está coordenando as ações em apoio às vítimas do acidente na BR-319. Equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos.
Até o momento, 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus. "O Estado está à disposição do ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit) para fazer o que for necessário para diminuir os transtornos causados pelo acidente. O governo vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal refaz a ponte".
De acordo com o governador Wilson Lima, equipes foram enviadas ao local para atender as vítimas e balsas farão o transporte de veículos na região, enquanto o Governo Federal estiver conduzindo as obras de reconstrução da ponte.
"Suspendi minha agenda de campanha hoje para coordenar as ações em apoio às vítimas do acidente que aconteceu na BR-319. Nossas equipes já estão no local para fazer o atendimento. Também montamos um comitê com representantes de diversos órgãos para alinhar as ações."
O prefeito de Careiro Castanho, Nathan Macena, chamou de "tragédia anunciada" a queda da ponte sob o Rio Curuçá, localizada no quilômetro 12 da BR-319, que dá acesso ao município. Em entrevista à TV A Crítica, dois dias antes do acidente, ele criticou a falta de manutenção do local.
"A gente fica muito triste por essa tragédia anunciada. Porque há alguns dias passamos pela cabeça da ponte e ela vem desabando já. Tem uma empresa ai que está dando manutenção na BR e não viu o buraco que 'arriava'. A ponte, na verdade, é antiga. Por falta de manutenção veio a acontecer isso", relatou o prefeito.

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