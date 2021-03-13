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Aglomeração

Polícia interrompe jogo organizado por Vampeta no interior da Bahia

Cem pessoas foram flagradas na partida comanda pelo ex-jogador da Seleção, o que descumpre decreto do Estado que proíbe a realização de eventos

Publicado em 13 de Março de 2021 às 16:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2021 às 16:44
Vampeta, ex-jogador de futebol
Vampeta, ex-jogador de futebol Crédito: Reprodução/Lance
Um jogo de futebol organizado pelo ex-jogador Vampeta na cidade de Muniz Ferreira (BA), a pouco mais de 90 km de Salvador, foi encerrado na manha deste sábado (13) pelo 14° Batalhão da Polícia Militar. Em nota oficial, a corporação afirma que cem pessoas foram flagradas no local.
De acordo com as autoridades, uma denúncia foi feita sobre o jogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o ex-jogador da seleção brasileira e outras pessoas. Depois do aviso sobre a proibição de aglomerações, o evento foi encerrado. Ninguém foi multado ou levado para a delegacia.
"Estamos com todo o efetivo da região empenhado em não permitir aglomerações. Felizmente a situação foi resolvida rapidamente", declarou o comandante de Policiamento na Região Leste, coronel Nílton Paixão.

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Um decreto do governador da Bahia, Rui Costa (PT), válido até 31 de março, proíbe a realização de eventos no Estado, independentemente do número de participantes. Mais de 13 mil pessoas já morreram na região por causa da Covid-19.
Com passagens por Corinthians, Flamengo e Inter de Milão, entre outros, Vampeta completa 47 anos neste sábado, e recebeu os parabéns do clube alvinegro nas redes sociais.

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