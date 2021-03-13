Polícia interrompe jogo organizado por Vampeta no interior da Bahia

Vampeta, ex-jogador de futebol Crédito: Reprodução/Lance

Um jogo de futebol organizado pelo ex-jogador Vampeta na cidade de Muniz Ferreira (BA), a pouco mais de 90 km de Salvador, foi encerrado na manha deste sábado (13) pelo 14° Batalhão da Polícia Militar. Em nota oficial, a corporação afirma que cem pessoas foram flagradas no local.

De acordo com as autoridades, uma denúncia foi feita sobre o jogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o ex-jogador da seleção brasileira e outras pessoas. Depois do aviso sobre a proibição de aglomerações, o evento foi encerrado. Ninguém foi multado ou levado para a delegacia.

"Estamos com todo o efetivo da região empenhado em não permitir aglomerações. Felizmente a situação foi resolvida rapidamente", declarou o comandante de Policiamento na Região Leste, coronel Nílton Paixão.

Um decreto do governador da Bahia, Rui Costa (PT), válido até 31 de março, proíbe a realização de eventos no Estado, independentemente do número de participantes. Mais de 13 mil pessoas já morreram na região por causa da Covid-19.