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Longo caminho

Vacinados contra Covid-19 no Brasil chegam a 9,5 milhões, 4,5% da população

Maior parte das doses disponíveis no país é da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, do governo de São Paulo, em parceria com laboratório chinês

Publicado em 13 de Março de 2021 às 10:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mar 2021 às 10:10
Paralelamente, o município aplica a primeira dose da vacina em pessoas de 80 a 84 anos
Entre os 9,5 milhões de imunizados, 3.467.045 receberam a segunda dose da vacina Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal
A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 chegou nesta sexta-feira (12), a 9.539.078, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 4,5% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 244.541 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.
Entre os 9,5 milhões de imunizados, 3.467.045 receberam a segunda dose da vacina. Nas últimas 24 horas 149.701 receberam essa dose de reforço necessária para conferir a proteção devida contra a doença. O número de pessoas com a vacinação completa representa 1,64% da população brasileira.

Em São Paulo, 2,7 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose. O número está 794 mil imunizados em Minas e 734 mil no Rio, Estados que lideram as estatísticas absolutas de aplicação. Proporcionalmente, o Amazonas é o local onde a população mais foi vacinada: 7,99% dos habitantes receberam a primeira dose.

O Ministério da Saúde informou nesta sexta que já distribuiu aos Estados cerca de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, das quais 16 milhões são Coronavac, do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac, e 4 milhões da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.
A pasta anunciou que pretende assinar contrato com a Pfizer no início da semana que vem para aquisição de 100 milhões de doses até o fim do ano, o que se somaria a entregas já contratadas junto ao Butantan e Fiocruz. Outras 10 milhões de doses da Sputnik V foram confirmadas nestas sexta-feira pelo ministério, que estima contar com vacina suficiente para toda a população brasileira até o fim deste ano.

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