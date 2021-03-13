Vacinados contra Covid-19 no Brasil chegam a 9,5 milhões, 4,5% da população

A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19
chegou nesta sexta-feira (12), a 9.539.078, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 4,5% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 244.541 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.
Entre os 9,5 milhões de imunizados, 3.467.045 receberam a segunda dose da vacina. Nas últimas 24 horas 149.701 receberam essa dose de reforço necessária para conferir a proteção devida contra a doença. O número de pessoas com a vacinação completa representa 1,64% da população brasileira.
Em São Paulo, 2,7 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose. O número está 794 mil imunizados em Minas e 734 mil no Rio, Estados que lideram as estatísticas absolutas de aplicação. Proporcionalmente, o Amazonas é o local onde a população mais foi vacinada: 7,99% dos habitantes receberam a primeira dose.
O Ministério da Saúde informou nesta sexta que já distribuiu aos Estados cerca de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, das quais 16 milhões são Coronavac, do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac, e 4 milhões da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.