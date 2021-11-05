Polícia identifica autor de ameaças contra diretores da Anvisa

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo a Polícia Civil, o homem foi intimado, compareceu à delegacia e prestou depoimento aos investigadores. Ele se disse arrependido de ter feito as ameaças ao órgão e às escolas. A Polícia Civil paranaense não divulgou mais informações sobre o homem. As investigações sobre o caso prosseguem.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre o que será realizado daqui para frente e se o autor será responsabilizado.