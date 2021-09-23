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"Blood Money"

Polícia faz operação no Rio e prende pessoas envolvidas com milícias

A operação Blood Money [dinheiro sujo] cumpre 23 mandados de prisão temporária e 63 de busca e apreensão. Até as 7h20 da manhã, 12 pessoas tinham sido presas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 set 2021 às 08:44

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 08:44

Polícia investiga milícia em Rio das Pedras e Muzema, no Rio
Polícia investiga milícia em Rio das Pedras e Muzema, no Rio Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil
A Polícia Civil faz hoje (23) uma ação contra suspeitos de envolvimento com uma milícia que atua nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. A operação Blood Money [dinheiro sujo] cumpre 23 mandados de prisão temporária e 63 de busca e apreensão. Até as 7h20 da manhã, 12 pessoas tinham sido presas.
Entre os alvos, que são investigados por lavagem de dinheiro para o grupo paramilitar, estão envolvidos na construção e venda de imóveis que desabaram em abril de 2019, na Muzema, matando 24 pessoas.
Segundo a Polícia Civil, investigações constataram movimentações financeiras de grandes volumes realizadas, em um curto período de tempo, por pessoas e empresas. Apenas dois dos investigados movimentaram R$ 8,5 milhões em pouco mais de um ano.
“Essas movimentações não são compatíveis com o que os investigados afirmam ser. Um deles relatou trabalhar como encarregado de obras, recebendo R$ 4 mil  mensais”, informou nota da Polícia Civil.

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