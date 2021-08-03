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Polícia Civil

Polícia prende dez pessoas em operação contra milícia no Rio

Ação visa investigar e impedir a exploração de atividades ilegais controladas pela milícia como cobranças irregulares de taxas dos moradores

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:37

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 ago 2021 às 16:37
Operação policial em favela do Rio de Janeiro
Operação policial em favela do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil 
Agentes da Polícia Civil fizeram nesta terça-feira (3) uma operação para prender suspeitos de integrarem uma milícia que atua em diversos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro.
Até as 15h20, dez pessoas haviam sido presas. Os policiais também fecharam depósitos de gás e comércios ilegais.
De acordo com a Polícia Civil, a ação visa investigar e impedir a exploração de atividades ilegais controladas pela milícia como cobranças irregulares de taxas dos moradores, centrais clandestinas de TV e internet, venda ilegal de terrenos, contrabando, entre outros crimes.

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