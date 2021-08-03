Polícia prende dez pessoas em operação contra milícia no Rio

Agentes da Polícia Civil fizeram nesta terça-feira (3) uma operação para prender suspeitos de integrarem uma milícia que atua em diversos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro.
Até as 15h20, dez pessoas haviam sido presas. Os policiais também fecharam depósitos de gás e comércios ilegais.
De acordo com a Polícia Civil, a ação visa investigar e impedir a exploração de atividades ilegais controladas pela milícia como cobranças irregulares de taxas dos moradores, centrais clandestinas de TV e internet, venda ilegal de terrenos, contrabando, entre outros crimes.