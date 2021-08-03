Polícia prende dez pessoas em operação contra milícia no Rio

Operação policial em favela do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Agentes da Polícia Civil fizeram nesta terça-feira (3) uma operação para prender suspeitos de integrarem uma milícia que atua em diversos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Até as 15h20, dez pessoas haviam sido presas. Os policiais também fecharam depósitos de gás e comércios ilegais.