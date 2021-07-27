Polícia afirma ter realizado perícia em câmeras do prédio de Joice Hasselmann

Joice Hasselmann sofreu ferimentos no seu corpo - ela sofreu fraturas e hematomas e relatou ter acordado ensanguentada. Crédito: Reprodução/SBT

A Polícia Legislativa da Câmara (Depol) afirmou ter feito a perícia em 16 câmeras do prédio onde fica o apartamento funcional da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e a oitivas de funcionários que trabalham no local, em Brasília. No entanto, não informou oficialmente se encontrou algo suspeito ou não nas imagens analisadas. Em nota, o departamento diz ter enviado inquérito sobre o caso para o Ministério Público Federal . "Caberá ao Procurador da República oferecer ou não a denúncia à Justiça Federal", informa.

A assessoria da Câmara disse que há segurança nos locais onde se localizam os apartamentos funcionais dos parlamentares. "Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas, com viatura caracterizada", diz a nota.

"Demais informações sobre a investigação do caso da deputada Joice Hasselmann, no âmbito do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, são sigilosas, conforme artigo 20 do Código de Processo Penal", diz a nota.

Ainda nesta terça-feira (27), a Polícia Civil realizou uma perícia no apartamento da deputada e, ontem, o carro dela foi vistoriado pelas autoridades.