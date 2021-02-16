Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia do Rio investiga denúncias de aplicação de 'vacina de vento'
Imunização | Covid-19

Polícia do Rio investiga denúncias de aplicação de 'vacina de vento'

As suspeitas sempre começam quando familiares de idosos que foram se vacinar estranham o movimento feito pela pessoa que está aplicando a dose
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 fev 2021 às 08:04

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 08:04

Seringas e agulhas devem ser usados no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19
Seringas e agulhas devem ser usados no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 Crédito: Karolina Grabowska/ Pexels
Após imagens repercutirem, a Polícia Civil do Rio abriu investigação para apurar a suposta falsa aplicação de vacinas contra a Covid-19 em diferentes cidades do Estado. Relatos apontaram para a prática — que pode configurar crime de peculato — na capital, na vizinha Niterói e em Petrópolis, na Região Serrana.
As suspeitas sempre começam quando familiares de idosos que foram se vacinar estranham o movimento feito pela pessoa que está aplicando a dose. Em um dos casos, por exemplo, o profissional de Saúde nem sequer aperta o êmbolo da seringa.
"Se as investigações confirmarem que houve desvio de dose, ou qualquer outra irregularidade, o profissional de saúde poderá ser autuado pelo crime de peculato, que tem penas que podem chegar até a 12 anos de reclusão"
Polícia Civil - Trecho da nota

O QUE É PECULATO?

O crime de peculato é definido como aquele em que o funcionário público se apropria de "dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio." Um exemplo clássico disso na política é a chamada "rachadinha", quando um deputado, por exemplo, recebe dinheiro desviado de seus assessores.
Nos últimos dias, as secretarias de Saúde de Goiânia, em Goiás, Maceió, em Alagoas, e Manaus, no Amazonas, revisaram os procedimentos para evitar falhas na aplicação de doses da vacina depois que denúncias parecidas foram feitas.

Veja Também

Grande Vitória começa segunda etapa de vacinação contra Covid-19

Vacina da Moderna produz anticorpos com meia dose, diz estudo

Indústria descarta falta de algodão na vacinação, mas alerta alta de preços

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados