Polícia do Rio investiga denúncias de aplicação de 'vacina de vento'

Seringas e agulhas devem ser usados no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 Crédito: Karolina Grabowska/ Pexels

Após imagens repercutirem, a Polícia Civil do Rio abriu investigação para apurar a suposta falsa aplicação de vacinas contra a Covid-19 em diferentes cidades do Estado. Relatos apontaram para a prática — que pode configurar crime de peculato — na capital, na vizinha Niterói e em Petrópolis, na Região Serrana.

As suspeitas sempre começam quando familiares de idosos que foram se vacinar estranham o movimento feito pela pessoa que está aplicando a dose. Em um dos casos, por exemplo, o profissional de Saúde nem sequer aperta o êmbolo da seringa.

"Se as investigações confirmarem que houve desvio de dose, ou qualquer outra irregularidade, o profissional de saúde poderá ser autuado pelo crime de peculato, que tem penas que podem chegar até a 12 anos de reclusão" Polícia Civil - Trecho da nota

O QUE É PECULATO?

O crime de peculato é definido como aquele em que o funcionário público se apropria de "dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio." Um exemplo clássico disso na política é a chamada "rachadinha", quando um deputado, por exemplo, recebe dinheiro desviado de seus assessores.