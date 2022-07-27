Polícia de SP prende suspeito de matar mulher e filho em Santa Catarina

A Polícia Militar de São Paulo
prendeu na noite desta terça-feira (26) um homem, de 28 anos, suspeito de ter matado a mulher e o filho do casal, um bebê de 3 meses, em Blumenau (SC).
Os corpos dos dois foram encontrados na noite de segunda-feira (25). A prisão ocorreu em Paulínia (a 117 km de SP). Os corpos de Jéssica Mayara Ballock, 23, e da criança foram encontrados no apartamento da família por volta das 10h de segunda-feira. Os dois tinham cortes no pescoço, e uma faca com sangue foi achada no imóvel.
Segundo a polícia paulista, PMs receberam informações de que o suspeito estaria na cidade da região de Campinas. Seu nome não foi divulgado pela polícia.
A Folha de S.Paulo não conseguiu confirmar a identidade nem encontrar a defesa do suspeito preso até a publicação desta reportagem.
Durante a abordagem, os militares verificaram que havia um mandado de prisão da polícia catarinense contra por duplo homicídio.
Em entrevista na noite de terça-feira (26), em frente à delegacia de Paulínia, o sargento Rodrigo Chagas, da PM, afirmou que o suspeito confessou durante a prisão que havia matado a esposa e o bebê.
"Ele se recorda que havia feito a ingestão de drogas e bebida alcoólica e não se recorda qual objeto utilizou para cometer o crime", afirmou o sargento à EPTV.
Segundo a polícia, a PM recebeu a informações de que o suspeito do crime havia fugido de Santa Catarina
para Minas Gerais
e, em seguida, foi para Bragança Paulista, já no interior paulista, onde teria trocado de carro.
De acordo com a polícia de Blumenau, o suspeito morava com a mulher, o bebê e uma outra criança filha do casal, um menino de 1 ano e 10 meses, que foi encontrado depois na casa dos avós paternos em Minas Gerais.
O delegado Ronnie Esteves, responsável pelas investigações e que pediu a prisão preventiva do suspeito, afirmou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.
À TV Globo, o policial disse que a família passou o sábado (23) reunida na casa dos pais de Jéssica e voltou para o apartamento na noite daquele dia.