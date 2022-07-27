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Crime

Polícia de SP prende suspeito de matar mulher e filho em Santa Catarina

Delegado responsável pelas investigações pediu a prisão preventiva do suspeito e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2022 às 08:53

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 08:53

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na noite desta terça-feira (26) um homem, de 28 anos, suspeito de ter matado a mulher e o filho do casal, um bebê de 3 meses, em Blumenau (SC).
Jéssica Mayara Ballock, mulher encontrada morta em Blumenau, Santa Catarina
Jéssica Mayara Ballock, mulher encontrada morta em Blumenau, Santa Catarina Crédito: Crédito: Facebook
Os corpos dos dois foram encontrados na noite de segunda-feira (25). A prisão ocorreu em Paulínia (a 117 km de SP). Os corpos de Jéssica Mayara Ballock, 23, e da criança foram encontrados no apartamento da família por volta das 10h de segunda-feira. Os dois tinham cortes no pescoço, e uma faca com sangue foi achada no imóvel.
Segundo a polícia paulista, PMs receberam informações de que o suspeito estaria na cidade da região de Campinas. Seu nome não foi divulgado pela polícia.
A Folha de S.Paulo não conseguiu confirmar a identidade nem encontrar a defesa do suspeito preso até a publicação desta reportagem.
Durante a abordagem, os militares verificaram que havia um mandado de prisão da polícia catarinense contra por duplo homicídio.
Em entrevista na noite de terça-feira (26), em frente à delegacia de Paulínia, o sargento Rodrigo Chagas, da PM, afirmou que o suspeito confessou durante a prisão que havia matado a esposa e o bebê.
"Ele se recorda que havia feito a ingestão de drogas e bebida alcoólica e não se recorda qual objeto utilizou para cometer o crime", afirmou o sargento à EPTV.
Segundo a polícia, a PM recebeu a informações de que o suspeito do crime havia fugido de Santa Catarina para Minas Gerais e, em seguida, foi para Bragança Paulista, já no interior paulista, onde teria trocado de carro.
De acordo com a polícia de Blumenau, o suspeito morava com a mulher, o bebê e uma outra criança filha do casal, um menino de 1 ano e 10 meses, que foi encontrado depois na casa dos avós paternos em Minas Gerais.
O delegado Ronnie Esteves, responsável pelas investigações e que pediu a prisão preventiva do suspeito, afirmou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.
À TV Globo, o policial disse que a família passou o sábado (23) reunida na casa dos pais de Jéssica e voltou para o apartamento na noite daquele dia.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de violência contra a mulher, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 181 - Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. 

Veja outros canais para denunciar violência doméstica no ES

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