AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Polícia de SP mira organização criminosa financiada por apostas ilegais
Operação

Polícia de SP mira organização criminosa financiada por apostas ilegais

São cumpridos três mandados de prisões, em São Paulo e Mogi das Cruzes, contra os operadores das duas casas de apostas e outros seis mandados de busca e apreensão

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 14:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2026 às 14:08
A Polícia Civil de São Paulo faz operação nesta terça-feira (13) contra duas bets clandestinas suspeitas de financiar uma organização criminosa.
São cumpridos três mandados de prisões, em São Paulo e Mogi das Cruzes, contra os operadores das duas casas de apostas e outros seis mandados de busca e apreensão.
Os investigados são considerados pela polícia beneficiários ocultos do esquema que movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.
O objetivo, segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), é asfixiar financeiramente o grupo criminoso. A Justiça autorizou bloqueios de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.
A Operação Disque 151 foi planejada a partir de análises de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, que identificaram 38,5 milhões de contas bancárias envolvidas no golpe.
Os investigados são apontados como responsáveis por criar um esquema de jogos online fraudulentos, que causaram prejuízos para cerca de 10 milhões de vítimas.
O nome da operação está relacionado ao disque-denúncia do Procon. O órgão de defesa do consumidor passou a receber diversas reclamações sobre as apostas, principalmente quanto à falta de pagamento de prêmios.
"A investigação revelou estrutura sofisticada de captação dos depósitos das vítimas, por meio de contas-bolsão, sem titularidade definida. O montante reunido diariamente era imediatamente remetido em uma única transação para uma segunda conta-bolsão e novamente pulverizado em contas de pessoas jurídicas e físicas com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores", afirmou o Deic.

Veja Também 

Heloisa da Silva Cruz, 3, que morreu após ser atingida por uma trave de futebol em Imbaú (PR)

Menina de 3 anos morre em festa de Dia das Crianças ao ser atingida por trave no Paraná

Plenário do Senado Federal: fim da escala 6x1 será votada em 1º turno nesta quarta (14/10)

Fim da escala 6x1: proposta será votada nesta quarta (14); veja próximos passos

Imagem de destaque

TSE manda Flávio, Carlos e Marçal removerem vídeo falso sobre drogas em ato do PT

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL)
Flávio Bolsonaro diz que vai votar a favor do fim da escala 6x1, pressionado pela eleição
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Em pacote para MEIs, Lula propõe perdão de dívidas e 'pix' de R$ 5 mil
Flamengo x Fluminense
Brasileiro tem Flamengo favorito e trio em apuros após 30ª rodada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados