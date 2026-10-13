Polícia de SP mira organização criminosa financiada por apostas ilegais

A Polícia Civil de São Paulo faz operação nesta terça-feira (13) contra duas bets clandestinas suspeitas de financiar uma organização criminosa.

São cumpridos três mandados de prisões, em São Paulo e Mogi das Cruzes, contra os operadores das duas casas de apostas e outros seis mandados de busca e apreensão.

Os investigados são considerados pela polícia beneficiários ocultos do esquema que movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.

O objetivo, segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), é asfixiar financeiramente o grupo criminoso. A Justiça autorizou bloqueios de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.

A Operação Disque 151 foi planejada a partir de análises de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, que identificaram 38,5 milhões de contas bancárias envolvidas no golpe.

Os investigados são apontados como responsáveis por criar um esquema de jogos online fraudulentos, que causaram prejuízos para cerca de 10 milhões de vítimas.

O nome da operação está relacionado ao disque-denúncia do Procon. O órgão de defesa do consumidor passou a receber diversas reclamações sobre as apostas, principalmente quanto à falta de pagamento de prêmios.