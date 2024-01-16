Polícia apura se 'agente químico' estava na bebida e comida de festa em MG

A Polícia Civil investiga se algum "agente químico" estava presente nas comidas e bebidas de uma confraternização que terminou com um morto e cinco internados em Patrocínio (MG). Perícia realizada no local da festa coletou amostras dos produtos alimentícios consumidos. "Este material está sendo encaminhado para Belo Horizonte para análise e com o fim de averiguar a presença de eventuais agentes biológicos ou químicos que possam estar presentes", disse a delegada Patrícia Amaral.

Resultado do laudo tem previsão de sair em até 30 dias. Segundo a Polícia Civil, esse prazo ainda pode ser estendido, a depender da complexidade das informações. A Polícia Civil também faz diligências para apurar possível autoria de intoxicação. As autoridades policiais querem interrogar testemunhas e pessoas envolvidas no caso.

Vítima teve convulsão e vômito antes de morrer