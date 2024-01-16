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Intoxicação

Polícia apura se 'agente químico' estava na bebida e comida de festa em MG

Um homem de 37 anos morreu. O resultado do laudo tem previsão de sair em até 30 dias, mas o prazo pode ser estendido, a depender da complexidade das informações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 16:57

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 16:57

A Polícia Civil investiga se algum "agente químico" estava presente nas comidas e bebidas de uma confraternização que terminou com um morto e cinco internados em Patrocínio (MG). Perícia realizada no local da festa coletou amostras dos produtos alimentícios consumidos. "Este material está sendo encaminhado para Belo Horizonte para análise e com o fim de averiguar a presença de eventuais agentes biológicos ou químicos que possam estar presentes", disse a delegada Patrícia Amaral.
Resultado do laudo tem previsão de sair em até 30 dias. Segundo a Polícia Civil, esse prazo ainda pode ser estendido, a depender da complexidade das informações. A Polícia Civil também faz diligências para apurar possível autoria de intoxicação. As autoridades policiais querem interrogar testemunhas e pessoas envolvidas no caso.

Vítima teve convulsão e vômito antes de morrer

A vítima era um homem de 37 anos. Ele deu entrada no pronto-socorro de Patrocínio no sábado (13) com crises convulsivas e quadro de vômito, após uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. No dia anterior, o grupo participou da confraternização de uma empresa. Testemunhas contaram à PM que o evento foi realizado em uma fazenda no bairro de Serra Negra. Três pessoas foram internadas na UTI e duas na enfermaria. Todos eram homens e foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio.

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