Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PM reage e mata dois criminosos durante assalto a ônibus no RJ
Troca de tiros

PM reage e mata dois criminosos durante assalto a ônibus no RJ

Houve troca de tiros, que causou pânico e gritaria entre os passageiros, que se jogaram no chão para se protegerem do fogo cruzado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2023 às 15:34

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 15:34

Dois criminosos foram mortos por um policial militar à paisana durante um assalto a passageiros de um ônibus, na noite de terça-feira (19), na Baixada Fluminense. Um passageiro ficou ferido na ação. O coletivo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, faz a linha 800 (Madureira x Nova Aurora) e passava pela rodovia Presidente Dutra, no km 176, na altura de São João de Meriti, quando dois criminosos anunciaram um assalto. Um militar à paisana estava no ônibus e reagiu.
Houve troca de tiros, que causou pânico e gritaria entre os passageiros, que se jogaram no chão para se protegerem do fogo cruzado. O policial militar conseguiu atingir os dois criminosos que morreram ainda no local. Um passageiro ficou ferido, mas não foi informado de onde partiu o tiro que o acertou. Ele foi socorrido para a UPA Jardim Íris e depois transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.
A Folha de S.Paulo questionou a Secretaria de Saúde sobre o estado de saúde dele na manhã desta quarta (20), mas ainda não recebeu resposta. O militar não ficou ferido e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos a respeito do caso. O ônibus ficou com diversas marcas de tiros e passou por perícia na madrugada. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) foi acionada e investiga o caso. Testemunhas serão ouvidas e demais diligências serão realizadas para esclarecer os fatos.

Veja Também

Policial mata suspeito em Cuiabá após ter casa invadida e roubada

Policial reage a assalto, mata suspeito e morre em hospital do RJ

Polícia mata 4 homens em periferia de Salvador; PM alega confronto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro (RJ) Crimes Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados