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Durante patrulhamento

Polícia mata 4 homens em periferia de Salvador; PM alega confronto

Os homens mortos estavam em uma festa. Segundo a PM, eles foram denunciados de forma anônima por portar armas e traficar drogas no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2023 às 13:21

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 13:21

Quatro homens foram mortos pela Polícia Militar da Bahia durante um patrulhamento na periferia de Salvador na noite desta quinta-feira (25). A ocorrência foi registrada no Bairro da Paz, em região periférica da capital soteropolitana. Os homens mortos estavam em uma festa. Segundo a PM, eles foram denunciados de forma anônima por portar armas e traficar drogas no local.
"Os PMs se depararam com um grupo de indivíduos que, diante da presença dos militares, efetuaram disparos de armas de fogo", diz a organização em nota. As quatro mortes foram confirmadas no Hospital Menandro de Faria. As identidades dos homens mortos não foram divulgadas pela polícia.
Dois revólveres, duas pistolas e porções de maconha foram apreendidos na ação. Entre os meses de julho e setembro, 195 pessoas foram mortas por intervenção policial na Bahia, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. O estado não divulga um balanço oficial das mortes.

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