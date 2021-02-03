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Atingida quando brincava

PM é preso acusado de dar disparo que matou menina de 5 anos em Niterói

A prisão ocorreu após o PM prestar depoimento à Polícia Civil e apresentar contradições em relação a declarações de testemunhas e à perícia realizada no local
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 16:15

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:15

Ana Clara Machado brincava com o irmão quando foi atingida por um disparo
Ana Clara Machado brincava com o irmão quando foi atingida por um disparo Crédito: Reprodução | RJTV | TV Globo
Um policial militar foi preso acusado de ter efetuado o disparo que matou uma menina de cinco anos em Niterói, na região metropolitana do Rio, na terça-feira, 2. A prisão ocorreu após o PM prestar depoimento à Polícia Civil e apresentar contradições em relação a declarações de testemunhas e à perícia realizada no local.
Ana Clara Machado brincava com o irmão quando foi atingida por um disparo na Estrada do Monan Pequeno, no bairro de Badu. A Polícia Militar informou que, naquele momento, havia um confronto entre policiais do 12º BPM e criminosos da região.
A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) abriu inquérito e recolheu os fuzis de PMs envolvidos na ação. Os agentes também fizeram diligências e ouviram testemunhas para apurar se de fato havia um confronto entre policiais e criminosos naquele momento.
Os PMs envolvidos na ação foram ouvidos e, segundo a Polícia Civil, "houve a comprovação de contradições nas declarações dos policiais militares que, em cotejo com as declarações das demais testemunhas e da perícia realizada no local, resultaram na prisão em flagrante do policial militar que efetuou os disparos" A PM, por sua vez, informou que "instaurou procedimento apuratório interno para apurar as circunstâncias da ação".
O policial militar que foi preso foi conduzido à Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói.
Desde a virada do ano, quatro crianças foram baleadas no Grande Rio, sendo que duas acabaram morrendo.

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