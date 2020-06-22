PM de São Paulo terá treinamento para evitar casos de violência, diz Doria

A Polícia Militar do estado de São Paulo passará por um novo treinamento a partir de julho para diminuir a violência policial, afirmou o governador João Doria (PSDB) nesta segunda-feira (22) em entrevista coletiva.
O programa começará no quartel do comando geral e depois será implementado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco.
Segundo o governador, o programa, batizado de Retreinar, será feito para "que esse 1% de maus policiais que insistem em usar a violência desnecessária junto à população possam compreender que isso não é aceitável na PM do estado de São Paulo".