Governo não será complacente com nenhuma violência policial, diz Doria

O governador João Doria (PSDB) afirmou, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17), que o governo de São Paulo não será complacente com nenhuma violência policial "sob nenhuma justificativa".
"Não justifica que poucos comprometam a ação de muitos", disse o governador. Para falar sobre o assunto, Doria contou com a explicação do secretário de Segurança Pública, General Campos, que afirmou que, devido as últimas ocorrências, policiais já foram afastados e inquéritos serão brevemente concluídos. "Não há compromisso com o erro", disse o secretário.
Ouvidor da polícia, Elizeu Soares Lopes disse que o "bom policial é aquele que respeita a lei e os direito das pessoas".