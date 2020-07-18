Planalto tem quase três casos de covid-19 por dia

Dados de 10 de julho da Secretaria-Geral da Presidência indicam 128 casos na sede do governo, onde trabalham 3.400 pessoas.

O primeiro caso de covid-19 no Planalto foi confirmado em 12 de março, quando o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, testou positivo após voltar dos Estados Unidos. Até 20 de maio, o total de contaminados era de 35, conforme informações obtidas pelo Estadão por meio de Lei de Acesso à Informação.