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Coronavírus no governo

Planalto tem quase três casos de covid-19 por dia

O primeiro caso de covid no Planalto foi confirmado em 12 de março. Dados de 10 de julho da Secretaria-Geral da Presidência indicam 128 casos na sede do governo

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 09:11
Palácio do Planalto
Dados de 10 de julho da Secretaria-Geral da Presidência indicam 128 casos na sede do governo, onde trabalham 3.400 pessoas. Crédito: Agência Brasil
Além do presidente Jair Bolsonaro, outros 36 servidores estão afastados do Planalto por estarem contaminados com covid-19. Dados de 10 de julho da Secretaria-Geral da Presidência indicam 128 casos na sede do governo, onde trabalham 3.400 pessoas. No intervalo de uma semana foram confirmados mais 20 casos da doença, média de quase três novos por dia.

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O primeiro caso de covid-19 no Planalto foi confirmado em 12 de março, quando o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, testou positivo após voltar dos Estados Unidos. Até 20 de maio, o total de contaminados era de 35, conforme informações obtidas pelo Estadão por meio de Lei de Acesso à Informação.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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