Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Planalto anula nomeação de escolhida por Regina Duarte
Já?

Planalto anula nomeação de escolhida por Regina Duarte

Maria do Carmo Brant foi nomeada de manhã para ser secretária de Diversidade Cultural. À noite, perdeu o posto

Publicado em 09 de Março de 2020 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 22:05
A atriz Regina Duarte em posse como secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Na ocasião, disse que tinha "carta branca" para atuar na pasta Crédito: Carolina Antunes/PR
O governo Jair Bolsonaro tornou sem efeito na noite desta segunda-feira (9) nomeação feita pela secretária especial de Cultura, a atriz Regina Duarte.
Em edição extra do "Diário Oficial da União", a Casa Civil cancelou a indicação da assistente social Maria do Carmo Brant para o comando da secretaria de Diversidade Cultural.
Ela havia sido efetivada no cargo na manhã desta segunda-feira (9) e era uma escolha pessoal da atriz.
Segundo relatos feitos à reportagem, o cancelamento da nomeação pegou de surpresa a equipe da secretária.

Veja Também

Regina Duarte quer mais dinheiro e recuperar cargos perdidos com fim de ministério

País precisa de mulheres 'mais parceiras de seus companheiros', diz Regina Duarte

Procurada, a assessoria de imprensa da secretaria especial informou que o cancelamento foi motivado por "entraves burocráticos", sem dar detalhes.

CARTA BRANCA

Em discurso de posse, na semana passada, a atriz ressaltou que tinha carta branca para escolher os integrantes da estrutura, mas foi advertida pelo presidente que ele tem poder de veto.
"Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto de alguns nomes. Eu já fiz em todos os ministérios. Até porque, para proteger a autoridade", disse.

"FACÇÃO"

Nesta segunda-feira (9), o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, criticou publicamente a atriz por ela ter usado o termo "facção" em uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo.
Questionado pela reportagem sobre os motivos que o levaram a fazer publicamente a declaração, o ministro reconheceu que foi uma chamada de atenção.

Veja Também

Olavo diz que secretaria está "acima da capacidade" de Regina Duarte

Também nesta segunda-feira (9), o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, publicou em sua conta no Twitter um comentário irônico dirigido à atriz.
"Bom dia a todos, exceto a quem chama apoiadores de Bolsonaro de facção e o negro que não se submete aos seus amigos da esquerda de 'problema que vai resolver'", disse Camargo, em sua postagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados