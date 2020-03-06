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Cultura

Olavo diz que secretaria está 'acima da capacidade' de Regina Duarte

O estopim das críticas foi uma série de demissões na antiga, que tinha aval do grupo ideológico de direita no governo

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:50
Posse da atriz Regina Duarte como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Em ofensiva contra a atriz Regina Duarte, nova secretária especial da Cultura, o escritor Olavo de Carvalho usou as redes sociais para afirmar que ela não tem capacidade de exercer o cargo e pedir "perdão" ao presidente Jair Bolsonaro por ter apoiado a indicação dela.
"Peço ao presidente da República que me perdoe por ter endossado o nome dessa senhora para um cargo que está infinitamente acima da capacidade dela", escreveu Olavo na noite desta quinta-feira (5) no Facebook.
Tido como um guru filosófico e ideológico da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho comparou o trabalho da atriz, que assumiu o cargo na quarta (04)  ao desempenho do dramaturgo Roberto Alvim, seu antecessor na pasta, demitido após divulgar um vídeo oficial de governo inspirado em frases e estética associadas ao nazismo.
"É óbvio que a Regina Duarte, exatamente como o seu antecessor, não tem a menor ideia do que está fazendo", disse Olavo na mesma mensagem.

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Nesta semana, Regina passou a ser alvo de uma campanha nas redes sociais que pedia sua saída antes mesmo da posse. O movimento é liderado por uma ala de apoiadores de Bolsonaro conhecida como olavista.

DEMISSÕES MOTIVAM CRÍTICAS

O estopim foi uma série de demissões na antiga equipe de Alvim, que tinha aval do grupo ideológico de direita no governo e nas bases de apoio do presidente para ocupar cargos de direção e assessoramento na secretaria e em entidades vinculadas.
Regina pretende nomear no lugar deles pessoas da confiança dela, como o ator Carlos Vereza e o ex-presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte ) Humberto Braga.
Olavo já havia dito que ele foi o responsável por aconselhar o presidente sobre a escolha da atriz e que, por isso, ela lhe deve explicação sobre as exonerações.

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