PL quer usar áudio de Bolsonaro para alavancar candidatura de Ramagem no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Integrantes do PL tentam diminuir o impacto da divulgação de um áudio "possivelmente gravado" por Alexandre Ramagem (PL-RJ) em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020, e esperam que a repercussão aumente o número de eleitores que associem o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro ao ex-mandatário.

Dias após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes quebrar o sigilo de gravação de encontro, Bolsonaro mantém agendas públicas nesta semana com Ramagem na capital fluminense.

Membros da cúpula estadual da sigla atenuam a reverberação do caso para Ramagem e afirmam que a divulgação dos áudios animou Bolsonaro e a pré-campanha.

Internamente, o partido entende que o conteúdo não pôs em risco a relação de confiança entre Bolsonaro e Ramagem e a repercussão pode aglutinar eleitores que ainda não associaram Ramagem como pré-candidato de Bolsonaro.

De acordo com esses integrantes do PL estadual, o ex-presidente pretende falar sobre o assunto durante as agendas públicas.

Eventos com Ramagem e Bolsonaro

O PL organiza dois eventos com Ramagem e Bolsonaro na capital fluminense: um na Tijuca (zona norte), na quinta-feira (18) e outro em Campo Grande (zona oeste), na sexta (19). Até sábado (20), Bolsonaro ainda tem agendas públicas na Baixada Fluminense - Duque de Caxias e Itaguaí-, em Niterói, e em Angra dos Reis, município da costa verde do estado.

Nesta quarta (17), antes das agendas, Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), deve prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no âmbito das investigações sobre a chamada "Abin paralela" no governo de Bolsonaro.

Quebra de sigilo

Na segunda-feira (15) Moraes quebrou o sigilo de áudio "possivelmente gravado" por Ramagem durante reunião ocorrida em agosto de 2020 no Palácio do Planalto.

Participaram da reunião que resultou na possível gravação, além de Ramagem, o então presidente Bolsonaro, o então ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, e duas advogadas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Luciana Pires e Juliana Bierrenbach.

O áudio mostra que as advogadas buscavam meios para anular as investigações de "rachadinha" contra Flávio, em especial por meio do Serpro - estatal que detém os dados do Fisco-, que poderia mostrar acessos ilegais a dados do filho do presidente por servidores da Receita Federal no Rio de Janeiro.

Nele, segundo a PF, é possível identificar a atuação de Ramagem indicando que seria necessária a instauração de um procedimento administrativo contra os auditores da receita. A medida teria o objetivo de anular a investigação, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos.

Ramagem disse, em vídeo divulgado na segunda-feira (15) nas redes sociais, que a gravação não foi clandestina e teve aval do então presidente.

"O presidente Bolsonaro sempre se manifestou na reunião por não querer favorecimentos ou jeitinhos. Eu me manifestei contrariamente à atuação do GSI no tema, indicando o caminho por procedimento administrativo pela Receita Federal, previsto em lei, e ainda judicial no STF".

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante evento de lançamento da pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Durante sua passagem pelo estado do Rio, o ex-presidente terá encontros com aliados em outros municípios, como Netinho Reis (MDB), pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias. Ele é sobrinho de Washington Reis, ex-prefeito do município, secretário estadual de Transportes do governador Cláudio Castro (PL) e aliado de Bolsonaro.

No último dia 4, Washington Reis foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal em operação que investiga a falsificação de certificados de vacina contra a Covid-19 em torno do ex-presidente. Em nota divulgada em suas redes sociais, Washington ligou a operação à polarização política.