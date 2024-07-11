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Investigação

PF diz que Abin atuou ilegalmente em favor de filhos de Bolsonaro

Agência de Inteligência teria sido usada para favorecer Jair Renan e o senador Flávio Bolsonaro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 jul 2024 às 16:26

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 16:26

Polícia Federal (PF) aponta que a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi utilizada durante o governo de Jair Bolsonaro para favorecer dois filhos do ex-presidente. Segundo a corporação, agentes que participaram do monitoramento ilegal buscaram informações sobre investigações envolvendo Jair Renan e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A conclusão está no relatório da investigação chamada de Abin Paralela, divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a retirada do sigilo do inquérito que apura do caso.
Jair Renan e o senador Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro
Jair Renan e o senador Flávio Bolsonaro: suspeita de favorecimento por meio da Abin Crédito: Antonio Molina/Folhapress e Waldemir Barreto/Agência Senado
De acordo com a PF, um policial federal que atuava na agência foi designado para espionar Allan Lucena, ex-sócio de Jair Renan em uma empresa de eventos. O filho do ex-presidente é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público.
No caso de Flávio Bolsonaro, as ações clandestinas de monitoramento ocorreram contra três auditores da Receita Federal responsáveis pela investigação sobre "rachadinha" no gabinete de Flávio quando ele ocupava do cargo de deputado estadual.
Segundo os investigadores, as buscas por informações sobre os auditores foi determinada pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), então diretor da Abin.

Defesa

Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro disse que a divulgação do relatório de investigação foi feita para prejudicar a candidatura de Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro.
"Simplesmente não existia nenhuma relação minha com Abin. Minha defesa atacava questões processuais, portanto, nenhuma utilidade que a Abin pudesse ter. A divulgação desse tipo de documento, às vésperas das eleições, apenas tem o objetivo de prejudicar a candidatura de Delgado Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro", afirmou.
A reportagem busca contato com a defesa de Jair Bolsonaro, Jair Renan e com o deputado Ramagem.

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