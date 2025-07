Fatalidade

Pitbull ataca e mata criança de dois anos em São Paulo

A criança estava com a mãe em casa quando o ataque começou; a menina foi socorrida e não resistiu aos ferimentos

O cachorro mordeu a criança em diversas partes do corpo, mas principalmente na região da cabeça. Segundo o capitão Denis Boschi, as equipes chegaram ao local, e o pitbull também tentou atacá-los. Ele só largou a criança depois de ser atingido por três disparos. A menina foi socorrida pelos PMs em estado grave e foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Amanda. O cachorro é adulto e estava com a família havia cerca de dois meses. O animal sobreviveu aos disparos e também foi socorrido.>