PF publica norma que flexibiliza regras para porte e posse de arma de fogo

Posse e porte de armas no Estado: por dia, pelo menos quatro pessoas são flagradas Crédito: Pixabay

Polícia Federal publicou nesta quinta-feira (20) uma instrução normativa que flexibiliza as regras e procedimentos para posse e porte de arma de fogo no Brasil . Segundo a instituição, a instrução normativa 174 "desburocratiza o processo de armas".

A instrução possibilitará que magistrados e membros do Ministério Público tenham a aptidão psicológica e a capacidade técnica de manusear armas atestadas pelas próprias instituições, por exemplo.

Além disso, a PF deixará de exigir documentos que já existam em seus sistemas, reduzindo os prazos para novos pedidos de posse e porte. Todo o processo passa a ser eletrônico, diz a instituição.