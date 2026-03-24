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PF prende suspeita de furtar material biológico da Unicamp em SP

PF prende suspeita de furtar material biológico da Unicamp em SP

A prisão faz parte de um inquérito instaurado logo após a universidade comunicar o desaparecimento do material científico do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada

MARIANA GRASSO

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Agência FolhaPress

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Publicado em 24 de março de 2026 às 16:55

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (23) sob suspeita de furtar material biológico do Instituto de Biologia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), no interior do estado de São Paulo. Segundo a PF (Polícia Federal), a prisão faz parte de um inquérito instaurado logo após a universidade comunicar o desaparecimento do material científico do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada. Não foram fornecidas informações que detalhassem as características do material furtado nem como ele seria usado pela suspeita.

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A apuração policial contou com o apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Durante a investigação, o material foi localizado em endereço não divulgado e encaminhado ao Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para análise pericial. Além da prisão, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. A identidade da suspeita não foi divulgada e a reportagem não conseguiu localizar a defesa.

Os investigados podem responder por furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado. Em nota, a Reitoria da Unicamp informou que mantém colaboração integral com a PF e que detalhes adicionais sobre o inquérito serão preservados para não comprometer as investigações.

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