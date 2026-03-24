Crime

Madrasta é presa sob suspeita de matar enteada com tiro de espingarda no RS

Maria Helena de Souza, 50, estava visitando o pai, um idoso de 66 anos que está acamado, quando discutiu com a madrasta e acabou sendo atingida

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:12

Maria Helena de Souza, 50, foi morta com um tiro de espingarda na casa do pai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 63 anos foi presa sob suspeita de matar a enteada com um tiro de espingarda no sábado (21), em Igrejinha, a 85 km de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a vítima, Maria Helena de Souza, 50, estava visitando o pai, um idoso de 66 anos que está acamado, quando discutiu com a madrasta e acabou sendo atingida. A suspeita estava foragida e foi detida em Itajaí (SC) nesta segunda-feira (23). No início da noite de sábado, policiais militares atenderam a um chamado em uma propriedade na localidade de Rochedo, na zona rural de Igrejinha. No local, encontraram o corpo de Maria Helena com um ferimento à bala.

Segundo a Polícia Civil, a discussão teria começado porque a madrasta estava contrariada com a visita da filha do marido, o que motivou uma briga entre as duas. Após o desentendimento, a suspeita buscou uma espingarda calibre 12 que estava em um cômodo da residência e atirou contra a enteada. Maria Helena estava acompanhada do filho mais novo, que presenciou o ataque. Ainda de acordo com a polícia, a mulher fugiu pelos fundos da casa logo após o disparo e correu em direção a uma área de mata.

Em uma ação conjunta entre as polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a suspeita foi localizada e presa no bairro Cordeiro, em Itajaí. Ela é natural de Santa Catarina e tem parentes que residem na cidade.

Segundo o delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari, responsável pelo caso, o advogado da suspeita a acompanhou até a delegacia para a formalização da prisão. Ela não teve a identidade divulgada e a reportagem não conseguiu localizar a defesa. A arma foi recolhida pela polícia e encaminhada para perícia. Nem a suspeita nem a vítima tinham antecedentes policiais.

O corpo de Maria Helena foi enterrado na manhã de segunda-feira, em Canela, na serra gaúcha. Ela deixa dois filhos e dois netos. Caliari informou que, após audiência de custódia, a suspeita seria encaminhada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde aguardará transferência para o sistema prisional gaúcho.

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