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Considero um segundo assassinato, diz pai de Henry Borel sobre júri adiado

Considero um segundo assassinato, diz pai de Henry Borel sobre júri adiado

A defesa de Jairinho abandonou o plenário e argumentou falta de acesso ao conteúdo total de um notebook de Leniel e pouco tempo para analisar o acervo de um celular

YURI EIRAS

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Agência FolhaPress

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Publicado em 23 de março de 2026 às 15:28

O menino Henry Borel, morto aos 4 anos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o pai Leniel Borel -
O menino Henry Borel, morto aos 4 anos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o pai Leniel Borel Crédito: Reprodução/Instagram

O vereador Leniel Borel (PP), pai de Henry Borel, afirmou nesta segunda-feira (23) que considera um "segundo assassinato" o adiamento do júri popular relacionado à morte de seu filho, em 2021, aos quatro anos. O padrasto de Henry, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e a mãe do menino, Monique Medeiros, são réus sob acusação de homicídio qualificado e omissão, respectivamente.

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Em manobra no início do júri popular, a defesa de Jairinho abandonou o plenário e argumentou falta de acesso ao conteúdo total de um notebook de Leniel e pouco tempo para analisar o acervo de um celular. Os advogados alegam que o pai de Henry trocou mensagens com uma perita que assina um dos laudos pós-morte de Henry.

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A defesa de Jairinho havia pedido o adiamento da sessão em razão das alegações, o que foi negado pela juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri. Diante da negativa, os cinco advogados abandonaram a plenária, mas vão continuar no caso. O julgamento foi remarcado inicialmente para 22 de junho, o que ainda deve ser confirmado em nova decisão.

Monique Medeiros acabou sendo beneficiada com a soltura. "O que foi feito aqui hoje é um assassinato, um terrorismo contra uma família que luta. É um desrespeito com a memória do Henry e com a minha família. O Henry não está mais aqui para contar a história dele, mas eu estou aqui para continuar esse legado. E aí fazem novamente uma palhaçada, uma estratégia protelatória. O que foi feito aqui é verdadeiramente um assassinato", afirmou Leniel Borel após a decisão desta segunda.

Segundo Florence Rosa, advogada de Monique, a mãe de Henry retorna ao presídio Talavera Bruce, em Bangu, para assinar documentos e deve deixar a prisão ainda nesta segunda (23).

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