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Polícia prende cinco suspeitos de integrar 'tribunal do crime' em SP

Polícia prende cinco suspeitos de integrar 'tribunal do crime' em SP

Eles teriam envolvimento com um sequestro seguido de morte durante um julgamento clandestino em 2022

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Agência FolhaPress

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Publicado em 23 de março de 2026 às 13:53

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta segunda-feira (23) cinco pessoas suspeitas de participar de um tribunal do crime na zona norte da capital paulista. Eles teriam envolvimento com um sequestro seguido de morte durante um julgamento clandestino ainda em 2022. Além das prisões, que atingiram três homens e duas mulheres, as diligências incluem também o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão. Os materiais recolhidos foram encaminhados para perícia.

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A polícia investigava o caso desde 2022, quando um homem e sua esposa foram mantidos em cárcere privado, agredidos e interrogados sobre um suposto abuso. A mulher foi liberada, mas o homem desapareceu. O corpo dele foi encontrado meses depois boiando num córrego da zona norte. O estado avançado de decomposição não permitiu identificá-lo na época, mas novos elementos obtidos pelas autoridades neste ano levaram a polícia a confirmar que os restos mortais eram de fato da vítima e de uma outra pessoa. Foi o que permitiu ao DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, avançar nas investigações.

Os cinco presos na operação desta segunda-feira foram encaminhados à 2ª Delegacia de Divisão de Homicídios de São Paulo. A investigação continua, diz a SSP, agora para "esclarecer todos os detalhes do crime, identificar outros possíveis participantes e aprofundar as circunstâncias das mortes".

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