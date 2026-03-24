Polícia investiga

Primos de 4 e 6 anos são encontrados mortos em carro no litoral de SP

Henry Miguel e Pedro Henrique estavam em veículo abandonado em terreno baldio. De acordo com a PM, os corpos tinham ferimentos e já apresentavam rigidez

Publicado em 24 de março de 2026 às 07:49

A Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias da morte de duas crianças encontradas já sem vida na madrugada desta segunda-feira (23) dentro de um carro em Praia Grande, no litoral paulista.

Segundo a polícia, os primos Henry Miguel, 4, e Pedro Henrique, 6, estavam em um automóvel abandonado em terreno baldio na rua Silvia Dias, no bairro Vila Sônia.

Os primos Henry Miguel Coelho Santana, de 4 anos, e Pedro Henrique Araújo Santana, de 6, que estavam desaparecidos, foram encontrados mortos dentro de um carro Crédito: Reprodução

Um morador da região estranhou veículo parado e, ao se aproximar, percebeu que havia crianças imóveis em seu interior. A Polícia Militar foi acionada e fez o primeiro atendimento e o isolamento da área.

De acordo com a PM, os corpos tinham ferimentos e já apresentavam rigidez, o que indica que a morte teria ocorrido horas antes.

Os meninos estavam desaparecidos desde a tarde de domingo (22). Alertas foram divulgados em mensagens por redes sociais e um boletim de ocorrência estava registrado desde o fim da noite.

Imagens de uma câmera de segurança estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Nelas, os primos aparecem andando a caminho da casa de uma avó. Eles desapareceram horas depois.

O caso foi inicialmente registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Praia Grande até ser remetido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A unidade manteve equipes nas ruas durante todo o dia em busca de suspeitos.

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