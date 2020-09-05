Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF prende 'coiote' que falsificava documentos para imigração ilegal
Operação Chacal

PF prende 'coiote' que falsificava documentos para imigração ilegal

Grupo atuava no contrabando de pessoas pelo município de Assis Brasil (AC), município na fronteira do país com o Peru e a Bolívia

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 18:28
Polícia Federal
Polícia Federal deflagra a Operação Chacal contra organização criminosa Crédito: Saulo Angelo/Futura Press/Folhapress
Polícia Federal deflagrou neste sábado (5), a Operação Chacal contra organização criminosa voltada para a falsificação de documentos ilegais e promoção de imigração ilegal de estrangeiros no Brasil e nos Estados Unidos. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Epitaciolândia (AC), a 230 quilômetros de Rio Branco.
O grupo atuava no contrabando de pessoas pelo município de Assis Brasil (AC), município na fronteira do país com o Peru e a Bolívia. Segundo os investigadores, a quadrilha estava sendo monitorada por autoridades americanas por promover a entrada ilegal de iranianos nos Estados Unidos e no Canadá.
As apurações tiveram início após a prisão de um grupo de iranianos que tentou ingressar no Brasil com passaportes falsos - um dos detidos seria o "coiote" responsável pela promoção da entrada ilegal dos estrangeiros no país.
No exterior, o suspeito era monitorado por envolvimento em contrabando de pessoas nos últimos doze anos.
No cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos um celular, um notebook, diversos chips telefônicos de países diferentes, cartões de crédito em nome de várias pessoas e documentos diversos. A PF contou com o apoio da Interpol e a colaboração da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega da Homeland Security Investigations (HSI), do governo americano.
O nome da operação, "Chacal", é referente ao chacal americano, popularmente conhecido como "coiote". O termo também é usado no Brasil para identificar suspeitos de levar imigrantes para outros países de forma ilegal.

Veja Também

Carlos Bolsonaro manteve cofre particular em banco, apontam extratos

Greenfield vai à Justiça para obrigar JBS a explicar relação com Wassef

Procuradora acusa Lava Jato SP de concentrar distribuição de processos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer
Imagem de destaque
Por que o Spotify não tem um botão para filtrar música feita por IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados