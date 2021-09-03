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Wellington Macedo

PF prende blogueiro bolsonarista que organizava atos de 7 de setembro

A prisão preventiva foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 19:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 set 2021 às 19:52
O influenciador bolsonarista Wellington Macedo
O influenciador bolsonarista Wellington Macedo Crédito: Reprodução Twitter @wmacedos
Polícia Federal prendeu na tarde desta sexta-feira (3) o influenciador bolsonarista Wellington Macedo, que participava da organização de atos de 7 de setembro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
A prisão preventiva foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
O bolsonarista, que se identifica como jornalista, estava hospedado em um hotel em Brasília quando foi preso pela PF nesta sexta-feira (3).
Em nota, a Polícia Federal confirmou a prisão e não divulgou mais detalhes.
"A medida, cumprida em Brasília, tem o objetivo de aprofundar investigações em curso nos autos de inquérito que tramita naquela Corte", diz o texto.
A prisão foi feita no âmbito de investigação do financiamento e organização de manifestações antidemocráticas, com ataques a instituições como o STF e o Congresso.

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Na terça-feira (31), Macedo publicou nas redes sociais uma mensagem que dizia que está sendo perseguido "por fazer jornalismo no Brasil". O texto estava acompanhado de um desenho em que Alexandre de Moraes é citado como "ministro sinistro" e aparece com uma foice ensanguentada. Macedo, por sua vez, é retratado amarrado por cordas e com um papel que diz "mordaça" em sua boca.
"Em que país que estamos? Jornalista, pai de família, cobrindo momentos históricos, e esses bandidos mandam a nossa nobre Polícia Federal para cumprir esses mandados. Tenho certeza que até eles têm vergonha do que estão fazendo, mas é o papel. Infelizmente, ordem de juiz se obedece", disse Macedo em áudio no mesmo dia.
Em 20 de agosto, endereços ligados o cantor Sérgio Reis, ao deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) e ao próprio Macedo foram alvos de mandados de busca e apreensão, também após solicitação da PGR.
Na ocasião, Macedo estava em Sobral, no Ceará, onde reside.

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