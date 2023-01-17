PF, Marinha e Receita apreendem 290 kg de cocaína no Porto de Santos

A Polícia Federal, a Marinha e a Receita Federal apreenderam ontem (16) cerca de 290 kg de cocaína no Porto de Santos, litoral de São Paulo. O entorpecente estava no casco de um navio carregado com carga de celulose e ancorado na área de fundeio (atracadouro) do porto.
Segundo a Polícia Federal, o destino final do navio era o Porto de Martas, na Turquia.
A operação de mergulho de inspeção contou com a participação da PF, Receita e da Marinha.
A droga apreendida será periciada e o caso será investigado em inquérito policial.