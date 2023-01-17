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Operação

PF, Marinha e Receita apreendem 290 kg de cocaína no Porto de Santos

Entorpecente estava no casco de um navio carregado com carga de celulose; destino final da embarcação era o Porto de Martas, na Turquia
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 jan 2023 às 15:15

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 15:15

Cerca de 290 kg de cocaína foi apreendida no Porto de Santos
Cerca de 290 kg de cocaína foi apreendida no Porto de Santos Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal, a Marinha e a Receita Federal apreenderam ontem (16) cerca de 290 kg de cocaína no Porto de Santos, litoral de São Paulo. O entorpecente estava no casco de um navio carregado com carga de celulose e ancorado na área de fundeio (atracadouro) do porto.
Segundo a Polícia Federal, o destino final do navio era o Porto de Martas, na Turquia.
A operação de mergulho de inspeção contou com a participação da PF, Receita e da Marinha.
A droga apreendida será periciada e o caso será investigado em inquérito policial. 

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