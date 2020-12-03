Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF investiga desvios e faz buscas contra ex-chefe da casa Civil de Cid Gomes
Operação Onzenário

PF investiga desvios e faz buscas contra ex-chefe da casa Civil de Cid Gomes

Agentes cumprem quatro mandados de prisão temporária e fazem 26 buscas em endereços do Ceará, São Paulo e Salvador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 14:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 14:00

Polícia Federal (PF) realiza uma nova etapa da Operação Ponto Final, no Rio de Janeiro
Polícia Federal (PF) deflagra a Operação Onzenário Crédito: Futura Press/Folhapress
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta (3), a Operação Onzenário para investigar suposto conluio, entre 2008 e 2014, entre agentes públicos estaduais, ex-gestores de instituições financeiras e empresários que teriam atuado no direcionamento ilícito de operações de crédito consignadas em folha dos servidores do governo do Ceará.
Entre os alvos da ofensiva está Arialdo Pinho - ex-secretário da Casa Civil do Governo Cid Gomes (2007-2015) e atual Secretário de Turismo do governo Camilo Santana - , que tem endereços vasculhados pela PF. Seu genro, empresário e contador, é alvo de mandado de prisão.
Agentes cumprem quatro mandados de prisão temporária e fazem 26 buscas em endereços do Ceará, São Paulo e Salvador. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal que ainda bloqueou valores em contas dos investigados.
Segundo a PF, a investigação identificou 'fluxo intenso de capitais obtidos de forma criminosa em prejuízo dos servidores públicos estaduais, através de investimentos, aquisições imobiliárias e simulação de aquisição de cotas de sociedade empresarial, em engenhoso esquema de corrupção e lavagem de capitais'.
"Os indícios apontam participação de um Secretário de Estado da Casa Civil do Estado do Ceará à época dos fatos em apuração. Há também indícios de atuação do genro desse Secretário de Estado à época, gestor de uma das empresas que movimentou mais de R$ 600 milhões nas operações de crédito sob investigação", registrou a corporação em nota.

Veja Também

PF prende 2 após pegar 2,5 toneladas de cocaína em galpão de Duque de Caxias

A ofensiva apura supostos crimes de associação criminosa, corrupção e fraude em licitação, além de delitos contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, que, segundo a Polícia Federal, culminaram em enriquecimento ilícito dos investigados - servidores públicos, ex-gestores de instituições financeiras e empresários - 'em detrimento dos servidores públicos estaduais do Estado do Ceará obrigados a arcar com juros mais elevados em operações de crédito'.
A Polícia Federal informou ainda que o nome da operação, 'Onzenário', 'remete a agiotagem ou cobrança extorsiva de juros'.

COM A PALAVRA, OS INVESTIGADOS

Até a publicação desta matéria, a reportagem buscou contato com os citados, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações.

Veja Também

PF e Polícia Suíça prendem três por extorsão de funcionário da ONU

Operação da PF faz Caixa Seguradora abrir investigação interna por fraudes

PF faz operação contra suspeitos de ataque ao TSE, e líder é preso em Portugal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados