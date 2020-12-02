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Operação Geneve

PF e Polícia Suíça prendem três por extorsão de funcionário da ONU

Operação Geneve prendeu dois brasileiros e um homem de dupla nacionalidade; O valor extorquido era inicialmente 450 mil francos suíços, o equivalente a R$ 2,8 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 16:10

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:10

Polícia Federal
As ordens de prisão cumpridas no Brasil foram expedidas pela 6ª Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto. Crédito: Divulgação
Polícia Federal e a Polícia Federal Suíça deflagraram na manhã desta quarta (2), a Operação Geneve para prender dois brasileiros e um homem com dupla nacionalidade - brasileira e suíça - que extorquiam funcionário da Organização das Nações Unidas.
Durante as investigações, a PF identificou que o valor extorquido inicialmente era de 450 mil francos suíços, o equivalente a mais de R$ 2,8 milhões. Os investigadores também apuraram que um irmão da vítima teria sofrido uma tentativa de atentado a bomba no Brasil.
As ordens de prisão cumpridas no Brasil foram expedidas pela 6ª Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto. Em Genebra, as autoridades suíças expediram mandados de prisão e de busca e apreensão e, assim os investigados foram presos simultaneamente
Os investigados poderão responder, no Brasil, pelos crimes de extorsão e associação criminosa, cujas penas, somadas, ultrapassam 15 anos de reclusão.
As investigações tiveram início quando o funcionário da ONU noticiou às autoridades suíças que estava sendo vítima de extorsão e ameaças de morte, que se estendiam a seus familiares, residentes na Suíça e no Brasil.
As autoridades suíças solicitaram o auxílio do Ministério Público Federal em Ribeirão Preto, no interior paulista, que pediu a instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos.

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