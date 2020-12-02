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No Rio de Janeiro

PF prende 2 após pegar 2,5 toneladas de cocaína em galpão de Duque de Caxias

A PF obteve informações de que uma organização criminosa estaria se valendo de um galpão para armazenar a cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:35

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:35

Polícia Federal prendeu dois homens em flagrante
Polícia Federal prendeu dois homens em flagrante Crédito: Onofre Veras/Photo Press/Folhapress
A Polícia Federal prendeu dois homens em flagrante na noite da terça (1º), após apreender cerca de 2,5 toneladas de cocaína em Duque de Caxias, na Baixada fluminense. Segundo a corporação, trata-se da maior apreensão de cloridrato de cocaína - forma mais pura e valiosa da droga - já realizada no Rio.
A PF obteve informações de que uma organização criminosa estaria se valendo de um galpão para armazenar a cocaína.
Os investigadores identificaram então movimentação suspeita de veículos no local e realizaram a incursão que resultou no flagrante da noite passada.
Dois homens que estavam no local foram presos e, com eles, foram apreendidas também, duas armas sem registro - uma pistola e um revólver -, além de um rádio comunicador.
A cocaína apreendida foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no RJ e a pesagem registrada foi de 2,466 toneladas da droga.
Os presos foram indiciados e responderão por tráfico de drogas, cuja pena pode chegar aos 15 anos de reclusão, informou a PF.

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