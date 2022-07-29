PF faz ação contra roubo de cargas dos Correios no Rio de Janeiro

Operação Relapsus foi cumprida nesta sexta-feira (29) pela PF. Ação foi realizada contra um acusado de roubo de cargas dos Correios no RJ

Os mandados da Operação Relapsus foram decretados pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti e cumpridos em Duque de Caxias. Segundo a PF, além da prisão, houve a apreensão de celulares, computadores e outros materiais, que serão usados na coleta de provas.