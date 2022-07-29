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Operação Relapsus

PF faz ação contra roubo de cargas dos Correios no Rio de Janeiro

Também foram apreendidos celulares, computadores e outros materiais, que serão usados na coleta de provas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jul 2022 às 14:30

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 14:30

Polícia Federal cumpriu hoje (29) um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra um acusado de roubos de carga no Rio de Janeiro. O alvo é suspeito de integrar grupo especializado em roubar encomendas transportadas pelos Correios, na Baixada Fluminense.
Agentes de Polícia Federal
Operação Relapsus foi cumprida nesta sexta-feira (29) pela PF. Ação foi realizada contra um acusado de roubo de cargas dos Correios no RJ  Crédito: Agência de notícias Polícia Federal
Os mandados da Operação Relapsus foram decretados pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti e cumpridos em Duque de Caxias. Segundo a PF, além da prisão, houve a apreensão de celulares, computadores e outros materiais, que serão usados na coleta de provas.
Ainda de acordo com a PF, o alvo da operação já tinha sido preso um ano atrás, pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional fluminense.

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