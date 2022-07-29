PF faz ação contra roubo de cargas dos Correios no Rio de Janeiro

A Polícia Federal cumpriu hoje (29) um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra um acusado de roubos de carga no Rio de Janeiro. O alvo é suspeito de integrar grupo especializado em roubar encomendas transportadas pelos Correios, na Baixada Fluminense.
Os mandados da Operação Relapsus foram decretados pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti e cumpridos em Duque de Caxias. Segundo a PF, além da prisão, houve a apreensão de celulares, computadores e outros materiais, que serão usados na coleta de provas.
Ainda de acordo com a PF, o alvo da operação já tinha sido preso um ano atrás, pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional fluminense.