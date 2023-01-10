PF desmente morte de idosa em ginásio onde golpistas estão presos

Na montagem, uma nuvem preta com a palavra "luto" e uma bandeira do Brasil com uma mancha vermelha fazendo alusão a sangue tinham a intenção de levar o leitor a acreditar que a mulher, identificada apenas como "idosa", havia morrido.

Pelo Twitter, a PF desmentiu o boato. Além disso, com ferramentas de busca reversa — tipo de pesquisa onde buscadores, como o Google, procuram resultados usando imagens —, é possível ver que a foto da "idosa" foi retirada de um banco de imagens. Uma dessas ferramentas, o Google Lens (Lentes do Google), está disponível de forma nativa em vários aparelhos Android.