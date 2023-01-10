PF desmente morte de idosa em ginásio onde golpistas estão presos

A Polícia Federal (PF) veio a público desmentir a informação de que uma idosa havia morrido na Academia Nacional de Polícia, onde estão detidos os golpistas que atacaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, no Distrito Federal, no domingo (8).
Na montagem, uma nuvem preta com a palavra "luto" e uma bandeira do Brasil com uma mancha vermelha fazendo alusão a sangue tinham a intenção de levar o leitor a acreditar que a mulher, identificada apenas como "idosa", havia morrido.
A mentira foi compartilhada pela deputada Bia Kicis (PL-DF), do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela chegou a dizer que a informação havia sido confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF).
Pelo Twitter, a PF desmentiu o boato. Além disso, com ferramentas de busca reversa — tipo de pesquisa onde buscadores, como o Google, procuram resultados usando imagens —, é possível ver que a foto da "idosa" foi retirada de um banco de imagens. Uma dessas ferramentas, o Google Lens (Lentes do Google), está disponível de forma nativa em vários aparelhos Android.