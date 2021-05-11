PF apura se alvos de inquéritos que miram bolsonaristas hackearam STF

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Gil Ferreira/SCO/STF

O magistrado foi designado relator do caso por haver indícios de conexão entre esse ataque e os fatos investigados nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que apuram uma rede de disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes do Supremo.

Os principais alvos de ambos os inquéritos são pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, entre eles empresários, blogueiros e deputados da base do governo.

O caso corre sob sigilo e as assessorias do STF e da PF se limitam a confirmar a instauração da apuração e a relatoria de Moraes.

"Trata-se de ameaça ao Supremo e os fatos são conexos e podem ser relacionados com a apuração em andamento nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos", afirma o Supremo.

Na polícia, o inquérito está sob a responsabilidade da Diretoria de Inteligência Policial. Investigadores confirmaram, reservadamente, apurar a conexão de pessoas já sob o foco do Supremo e o ataque cibernético.

No último sábado (8), agentes da polícia foram até a sede do tribunal para tratar do assunto com servidores da área de segurança da corte.

O site do Supremo ficou inacessível na última quinta-feira (6) e em parte do dia seguinte. Na sexta (7), a corte emitiu nota oficial em que afirmou que retirou a página do ar para investigar o motivo da instabilidade no sistema.

O Supremo disse que, segundo "informações preliminares", não houve comprometimento de informações sigilosas, mas acionou a PF para apurar o caso.

O STF não confirma que foi alvo de hackers, mas diz que a suspeita foi levantada após técnicos identificarem aumento expressivo do número de acessos ao site que fugiam do padrão.

O Supremo tem experimentado nos últimos anos crescimento nos acessos ao portal devido a robôs desenvolvidos por empresas e profissionais ligados ao direito que, de maneira lícita, capturam dados públicos da corte para levantamentos e estudos.

Na semana passada, porém, os registros de entrada no site do tribunal foram ainda maiores que o normal.