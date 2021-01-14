Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PDT anuncia apoio a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro no Senado
Presidência do Senado

PDT anuncia apoio a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro no Senado

Rodrigo Pacheco é senador pelo DEM de MG e concorre contra Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul

Publicado em 

14 jan 2021 às 15:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 15:00

Senador Rodrigo Pacheco
Senador Rodrigo Pacheco tem apoio de partidos à esquerda e à direita para comandar a Casa, mas tem concorrente Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O PDT anunciou nesta quinta-feira (14) seu apoio ao candidato Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na corrida pela presidência do Senado, oferecendo ao senador mineiro um número de votos que, em tese, é suficiente para ele vencer a disputa – desconsiderando possíveis traições dentro das siglas.
Pacheco é o nome do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que se engajou na articulação para fazer seu sucessor. O presidente Jair Bolsonaro já havia informado sua preferência pelo senador em reunião interna e, nesta semana, afirmou publicamente ter "simpatia" pelo candidato.
O senador já tinha o apoio de oito bancadas – DEM, PL, PP, PROS, PSC, PSD, PT e Republicanos – , que reúnem 38 votos. O PDT tem mais 3 senadores, o que daria a Pacheco os 41 votos necessários para vencer a eleição para a presidência da Casa – a maioria absoluta dos senadores.
Além disso, ele já teve apoios declarados em outros partidos, como parte da bancada do PSDB. Em tese, Pacheco contaria no momento com 44 senadores.
Como a votação é secreta, no entanto, é possível que haja traições ou mesmo que senadores revertam seus votos até o dia da eleição, no início de fevereiro.

Veja Também

No ES, Alcolumbre critica demora na vacinação no Brasil, mas elogia Pazuello

Um senador do PP, Esperidião Amin (PP-SC), informou que vai votar na rival, Simone Tebet (MDB-MS).
A bancada do PSDB se dividiu em reunião na noite de quarta (13) e, por isso, o líder interino Izalci Lucas (PSDB-DF) decidiu liberar os senadores para votarem como desejarem.
Segundo Izalci, quatro dos sete senadores tucanos manifestaram intenção em votar em Rodrigo Pacheco, enquanto três vão se manter com o MDB, que era a expectativa inicial. Os quatro que manifestaram apoio ao senador mineiro são Izalci, Roberto Rocha (PSDB-MA), Plínio Valério (PSDB-AM), e Rodrigo Cunha (PSDB-AL).
O apoio do PDT, partido de Ciro Gomes, foi confirmado em uma nota divulgada no fim da manhã desta quarta-feira.

Veja Também

MDB define Simone Tebet como candidata à presidência do Senado

A bancada afirma que o Brasil vive um momento difícil e que terá pela frente o desafio de "reencontrar o rumo correto para superar o desafio de conter a pandemia de coronavírus, proteger a população, recuperar a economia, estabelecer um mínimo de justiça social, garantir a estabilidade institucional e democrática e preparar um clima saudável e equilibrado para as eleições de 2022".
O texto também afirma que o Congresso necessita de uma condução firme, independente, coerente, porém serena, madura e que atenda aos interesses do país.
"O PDT considera que o senador Rodrigo Pacheco reúne as características acima citadas e, portanto, tem as melhores condições de liderança para exercer o papel de presidir a Casa. Assim, a bancada do PDT no Senado Federal decidiu apoiar o senador Rodrigo Pacheco (DEM) para a presidência da nossa Casa Legislativa", afirma o texto.
A nota, no entanto, afirma que o apoio não representa um alinhamento automático da bancada do partido com as pautas defendidas por outras siglas que integram o bloco de apoio.
Pacheco conseguiu reunir em torno de si partidos de linhas ideológicas divergentes. No caso mais emblemático, obteve o apoio do presidente Jair Bolsonaro, do partido Republicanos --partido de seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)-- e também do PT.
O partido afirma que vai manter uma posição de "independência e oposição responsável" ao governo federal.
"Em todas as conversas com o senador Rodrigo Pacheco, o partido deixou claro que não abre mão da defesa de temas que considera fundamentais e sempre fizeram parte de sua história de luta, como a manutenção do estado democrático de direito, os ideais trabalhistas, a proteção à educação e saúde públicas de qualidade, o respeito aos direitos das minorias, com igualdade de oportunidades entre todos, independente do gênero, raça, credo ou origem, e a proteção dos mais vulneráveis", completa o texto.

Veja Também

Com PSDB dividido, candidato de Alcolumbre segue à frente na corrida do Senado

No outro lado da disputa, a candidata Simone Tebet conseguiu angariar o apoio de duas bancadas, que reúnem 12 senadores, em seu primeiro dia de campanha oficial. Tebet havia sido anunciada como candidata do MDB em evento na tarde de terça-feira.
Além dos 15 membros da bancada, a maior do Senado, foi oficializado na tarde de quarta o apoio do Podemos (9 senadores) e do Cidadania (3) --embora os senadores tenham fechado questão, o anúncio só deve ser feito no sábado, por causa de problema de agenda dos parlamentares.
O apoio do Podemos, no entanto, não foi unânime e a bancada chegou a informar na nota que liberaria possíveis dissidências. Durante reunião virtual, indicaram que devem votar em Pacheco Romário (Podemos-RJ) e Marcos do Val (Podemos-ES).

PSDB

O golpe maior, no entanto, foi a perda do apoio do PSDB, uma bancada que figurava nos cálculos de seus aliados como uma adesão certa. Os tucanos contam com sete senadores.
Em reunião virtual, a bancada se dividiu, com uma parte dos senadores defendendo a candidatura de Pacheco, pois o contrário afetaria interesses desses parlamentares em suas bases regionais.
Ficaram do lado de Simone Tebet os senadores José Serra (PSDB-SP), Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Tasso Jereissati (PSDB-CE).
Com isso, Simone Tebet conta com o apoio de bancadas e senadores avulsos que contam 30 votos em seu favor --desconsiderando as intenções de Romário e Marcos do Val, que ainda não anunciaram publicamente.

Veja Também

Aglomerações atestam gravidade da crise existencial do Estado brasileiro

AM e Porto Alegre recomendam remédios contra Covid sem eficácia comprovada

Além de Maguito Vilela, outros prefeitos tomaram posse na UTI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PDT Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya
Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados